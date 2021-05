NHL: Sturm mit Minnesota in den Playoffs vor dem Aus

Eishockey-Nationalspieler Nico Sturm steht mit Minnesota Wild in den Playoffs der NHL mit dem Rücken zur Wand. Das Team aus Saint Paul verlor das vierte Spiel der Best-of-seven-Serie gegen die Vegas Golden Knights mit 0:4 und braucht im Achtelfinale nun drei Siege, um das frühe Aus noch zu verhindern.

Sturm kam im zweiten Heimspiel der Serie knapp zwölf Minuten zum Einsatz. Vegas-Torhüter Marc-Andre Fleury parierte 35 Torschüsse der Gastgeber, es war sein erster Shutout in der Entscheidungsrunde.

Am Montag (Ortszeit) könnte die Saison für Sturm bereits beendet sein, dann steht Spiel fünf in Las Vegas an.

NHL: Die Ergebnisse der Nacht