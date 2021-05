NHL-Playoffs: Auftaktsieg für starken Grubauer und Colorado Avalanche

Torhüter Philipp Grubauer ist mit Colorado Avalanche eindrucksvoll in das Viertelfinale der Play-offs in der NHL gestartet. Im ersten Spiel der Serie nach dem Modus "best of seven" gegen die Vegas Golden Knights gewann die Mannschaft aus Denver deutlich mit 7:1.

Grubauer zeigte dabei erneut eine starke Leistung: Er wehrte 24 von 25 Schüssen auf sein Tor ab.

Ebenfalls mit 1:0 in Führung gingen Stanley-Cup-Champion Tampa Bay Lightning durch ein 2:1 gegen die Carolina Hurricanes und die Boston Bruins durch ein 5:2 gegen die New York Islanders. Um den letzten freien Platz im Viertelfinale kämpfen nach wie vor die Toronto Maple Leafs und die Montreal Canadiens: Nach einem 3:2 nach Verlängerung der Canadiens kommt es nun zu einem entscheidenden siebten Spiel.