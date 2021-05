NHL: Greiss und Detroit schlagen Meister Tampa Bay - vier Draisaitl-Assists

Torhüter Thomas Greiss und die Detroit Red Wings haben in der NHL einen Achtungserfolg gefeiert. Leon Draisaitl hat hingegen einmal mehr als genialer Vorbereiter geglänzt.

Gegen Meister Tampa Bay Lightning gewann Detroit auch dank Greiss mit 1:0 nach Penaltyschießen, der Goalie hielt seinen Kasten 65 Minuten lang sauber.

Insgesamt parierte der 35-Jährige in der regulären Spielzeit und der Verlängerung 33 Schüsse auf sein Tor. Den entscheidenden Penalty verwandelte Sam Gagner. Im Shootout hielt Greiss noch drei weitere Schüsse.

Die Detroit Red Wings liegen in der Central Divison auf dem vorletzten Platz und haben sich ebenso aus dem Play-off-Rennen verabschiedet wie die Buffalo Sabres mit Angreifer Tobias Rieder. Buffalo kassierte mit einem 2:6 bei den Boston Bruins am Samstag bereits die 39. Saisonniederlage und bleibt schlechtestes Team der Liga. Rieder blieb in knapp acht Minuten Einsatzzeit ohne Torbeteiligung.

Draisaitl weiter zweitbester Scorer der NHL

Beim 4:1 seiner Edmonton Oilers gegen die Calgary Flames legte Draisaitl alle vier Treffer auf. Mit nun 71 Torbeteiligungen (24 Tore, 47 Assists) bleibt Draisaitl in der Scorerliste der NHL Zweiter hinter seinem überragenden Teamkollegen Connor McDavid (87 Punkte, 29 Tore, 58 Assists).

Tore erzielten zudem die Deutschen Tim Stützle und Nico Sturm. Rookie Stützle verlor mit den Ottawa Senators dennoch 2:3 nach Verlängerung bei den Montreal Canadiens, während Sturm ebenfalls in der Overtime mit Minnesota Wild 4:3 gegen Ex-Meister St. Louis Blues gewann. Nicht zum Einsatz kam Torhüter Philipp Grubauer beim 4:3 seiner Colorado Avalanche gegen die San Jose Sharks.

Minnesota und Colorado haben ihre Tickets für die Play-offs bereits sicher, Edmonton liegt klar auf Kurs. Stützle und die Senators werden bei der Finalrunde dagegen nur zusehen.