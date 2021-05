NHL - Alex Ovechkin verletzt: Kein Einsatz bei der Eishockey-WM

Nach dem Aus mit den Washington Capitals in den NHL-Playoffs wird Superstar Alex Ovechkin die russische Nationalmannschaft nicht bei der laufenden Eishockey-WM in Riga verstärken. Der 35-Jährige ist verletzt, das gab der russische Verband bekannt.

Dagegen werden Verteidiger Dimitri Orlow, Torwart Ilja Samsonow (beide Washington) und Stürmer Wladimir Tarasenko (St. Louis Blues) nach Lettland nachreisen. Das Trio muss vor Ort in eine sechstägige Quarantäne.

Die Capitals waren am Sonntag im Achtelfinale durch eine 1:3-Niederlage mit 1:4 an den Boston Bruins gescheitert. Owetschkins mit 124 Millionen Dollar (rund 102 Millionen Euro) dotierter 13-Jahres-Vertrag in Washington läuft zum Saisonende aus. In der Serie gegen Boston gelangen dem Stürmer vier Scorerpunkte (zwei Tore, zwei Assists).

SID us mh