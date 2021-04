NHL: Deutliche Pleite für Leon Draisaitls Edmonton Oilers

Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der NHL ein herbe Niederlage einstecken müssen. In der "Battle of Alberta" bei den Calgary Flames unterlag das Team um den deutschen Ausnahmekönner und dessen Nationalteamkollegen Dominik Kahun mit 0:5.

Zum dritten Mal in dieser Saison blieben die Oilers in einem Spiel ohne Torerfolg und rutschten mit 52 Punkten in der North Division auf den dritten Rang ab. Flames-Goalie Jacob Markström parierte alle 17 Schüsse auf sein Tor und erzielte seinen dritten Shutout dieser Spielzeit. Vier der Gegentreffer kassierte Edmonton im zweiten Drittel.

Derweil verbuchte Rookie Tim Stützle beim 5:6 seiner Ottawa Senators bei den Toronto Maple Leafs ein Tor und eine Vorlage. Ebenfalls einen Treffer erzielte Nico Sturm für Minnesota Wild beim 2:3 nach Verlängerung bei den St. Louis Blues.

Als Sieger vom Eis ging dagegen Thomas Greiss. Der Torhüter gewann mit den Detroit Red Wings bei den Carolina Hurricanes mit 5:4 nach Penaltyschießen. Greiss gelangen im Spiel 30 Paraden, dazu vier im Shootout.