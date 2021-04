NHL: Buffalo Sabres verlieren Auftakt der Pittsburgh-Serie - Draisaitl, Stützle und Sturm punkten

Die deutschen Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl, Tim Stützle und Nico Sturm haben am Samstagabend in der NHL gepunktet. Zwei Torvorlagen gab Draisaitl beim 3:0 der Edmonton Oilers bei den Winnipeg Jets. Mit 63 Scorerpunkten ist der Kölner in der Liga weiter die Nummer zwei hinter seinem Teamkollegen Connor McDavid, der nach ebenfalls zwei Assists als erster Spieler der Saison die 70-Punkte-Marke knackte.

Die Oilers liegen als Dritter der Scotia-North-Division hinter Toronto und Winnipeg klar auf Play-off-Kurs. Schlusslicht sind die Ottawa Senators, denen ein eindrucksvoller 4:0-Erfolg bei Rekordmeister Montreal Canadiens glückte. Stützle leitete mit seinem 16. Saison-Assist die Führung durch Artem Zub ein.

Sein sechster Treffer der laufenden Spielzeit glückte Nico Sturm. Der gebürtige Augsburger traf beim 5:2-Erfolg der Minnesota Wild gegen die San Jose Sharks zum zwischenzeitlichen 5:1. San Joses Patrick Marleau stellte in der Partie mit seinem 1767. NHL-Spiel den fast 60 Jahre alten Ligarekord von Legende Gordie Howe ein.

Nationalspieler Tobias Rieder hat unterdessen mit den Buffalo Sabres im ersten von drei aufeinanderfolgenden Heimspielen gegen die Pittsburgh Penguins den Kürzeren gezogen. Das Ligaschlusslicht verlor 2:3, Rieder blieb ohne Scorerpunkt. Am Sonntag und am Dienstag (Ortszeit) treffen die Sabres erneut auf Pittsburgh.

NHL: Die Ergebnisse der Nacht