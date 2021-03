NHL: Stützle siegt mit Ottawa - Rieder mit Sabres in der Krise

Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat mit den Ottawa Senators in der NHL einen Sieg gefeiert. Nach Penaltyschießen gewannen die Senators gegen die Calgary Flames mit 4:3.

Der 19 Jahre alte Stützle behielt bei seinem Penalty die Nerven, aus dem Spiel heraus gelang dem früheren Mannheimer aber kein Treffer und auch kein Assist. Ottawa bleibt in der North Division Letzter.

Tobias Rieder und seine Buffalo Sabres stecken weiter tief in der Krise. Das Team des deutschen Nationalspielers kassierte beim 2:5 gegen die New York Islanders die bereits siebte Niederlage in Serie, gegen die Islanders war es das dritte 2:5 in Folge. In der East Division ist Buffalo weiter Schlusslicht.

"Das macht keinen Spaß im Moment. Es sind schwere Zeiten, aber daraus können wir lernen. Wir müssen jedoch schnell Lösungen finden", sagte Buffalo-Coach Ralph Krueger. Rieder blieb ohne Scorerpunkt.