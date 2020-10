NHL Draft 2020: Ottawa Senators ziehen Tim Stützle an Position 3

Stürmer Tim Stützle ist der dritte Pick im NHL Draft 2020. Der Profi der Adler Mannheim wurde von den Ottawa Senators gezogen und damit an gleicher Stelle wie der amtierende MVP Leon Draisaitl, den die Edmonton Oilers 2014 ebenfalls an Position 3 gedraftet hatten. Ebenfalls in den Top 10 wurde der Österreicher Marco Rossi gezogen.

Der 18-Jährige aus Viersen hatte im Vorfeld des Drafts seine Chancen auf einen Top-3-Pick als "sehr gut" eingeschätzt und sollte damit Recht behalten.

"Mein Ziel ist, in der nächsten Saison in der NHL zu spielen. Ich möchte sicher ins Trainingslager fahren und versuchen, es ins Team zu schaffen. Das ist zu 100 Prozent mein Ziel, wir werden sehen, was passiert. Aber mein Ziel ist sicher, nächstes Jahr dort zu spielen", hatte Stützle vor wenigen Tagen noch selbstgewusst verkündet.

Zusammen mit Draisaitl ist Stützle nun der am frühsten gedraftete Deutsche in der NHL. Im Vorjahr hatten die Detroit Red Wings Moritz Seider an sechster Stelle gezogen.

Im Vorfeld waren auch die Los Angeles Kings an Position 2 als mögliches neues Team für Stützle gehandelt worden, zumal dort der frühere Bundestrainer Marco Sturm als Co-Trainer unter Head Coach Todd McLellan arbeitet.

Jene entschieden sich letztlich für den kanadischen Center Quinton Byfield. Top-Pick im Draft wurde derweil Left Winger Alexis Lafreniere aus Kanada, der von den New York Rangers gezogen wurde.

NHL Draft 2020: Top-10-Picks