NHL: Tampa Bay Lightning gleicht Finalserie gegen Dallas Stars aus

Favorit Tampa Bay Lightning hat die Finalserie in der NHL ausgeglichen. Im Kampf um den Stanley Cup gewann das Team aus Florida das zweite Spiel gegen Außenseiter Dallas Stars mit 3:2. Spiel eins hatte Dallas mit 4:1 für sich entschieden.

Tampa Bay legte dabei gleich los wie die Feuerwehr und führte nach dem ersten Drittel dank der Tore von Brayden Point, Ondrej Palat und Kevin Shattenkirk mit 3:0. Joe Pavelski und Mattias Janmark verkürzten für Dallas.

Für beide Mannschaften geht es um den zweiten Titel in der NHL. Tampa hatte einzig 2004 triumphiert, Dallas 1999.

Spiel drei wird in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (2.00 MESZ) in der "Blase" in Edmonton ausgetragen. Zum Titelgewinn sind vier Siege notwendig.