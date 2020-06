NHL-Saison soll wohl am 30. Juli fortgesetzt werden

Die im März wegen der Coronakrise unterbrochene Saison in der NHL soll am 30. Juli fortgesetzt werden. Dies berichtet die New York Post. Demnach sollen an zwei Spielorten ("Hub Cities"), die in der kommenden Woche veröffentlicht werden sollen, 24 Teams in erweiterten Play-offs den Meister ermitteln.

Ab dem 10. Juli ist für alle Teams als "Phase drei" des Wiedereinstiegs ein zweiwöchiges Trainingslager vorgesehen, nach dem die Mannschaften zu ihrer "Hub City" reisen, wo noch ein jedes Teams ein Vorbereitungsspiel bestreiten wird. Ab dem Trainingslager soll ein striktes Sicherheitskonzept mit möglichst täglichen Tests greifen.

Seit rund zwei Wochen dürfen die Klubs als "Phase zwei" in Kleingruppen von maximal sechs Personen in den Trainingshallen der Franchises trainieren lassen. "Phase vier" ist der Restart, in "Phase eins" war von der Liga empfohlen worden, sich isoliert vorzubereiten.