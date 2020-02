NHL: Dominik Kahuns erster Treffer für Buffalo reicht nicht zum Sieg

Der erste Treffer von Eishockey-Nationalspieler Dominik Kahun für sein neues Team Buffalo Sabres reichte nicht zum Sieg bei den Vegas Golden Knights.

Der Stürmer, der erst am Mittwoch von den Pittsburgh Penguins nach Buffalo gewechselt war, erzielte in der dritten Spielminute sein elftes Saisontor zum 1:0, am Ende verloren die Sabres allerdings mit 2:4.

Kahun hatte sich über den Wechsel nach Buffalo am letzten Tag der Transferperiode sehr gefreut. "Das ist wieder eine Riesenchance", sagte der 24-Jährige den Eishockey News. Kahun verspricht sich einiges von der Zusammenarbeit mit dem Deutsch-Kanadier Ralph Krueger, der die Sabres trainiert.

