"Noch immer Wachstumsmarkt Nummer eins": NFL-Manager bestätigt nächstes Spiel in Deutschland

NFL: Schon vier Spiele in Deutschland

Ein Spiel in Deutschland während der Regular Season hatte es erstmals 2022 in Deutschland gegeben. Damals wurde in der Münchner Allianz Arena die Begegnung zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Seattle Seahawks ausgetragen. Auch in diesem Jahr war München Gastgeber.

Im Jahr 2023 gab es sogar zwei Spiele auf deutschem Boden, beide fanden im Deutsche Bank Park in Frankfurt statt. 2025 soll es wohl nur ein Spiel geben. "Das war im letzten Jahr eine Ausnahme, weil wir das Spiel aus Mexiko geerbt haben", meinte Steinforth: "Das heißt, wir planen jetzt weiterhin mit einem Spiel in Deutschland."

In Berlin gilt das Olympiastadion als wahrscheinlichster Ort für eine Austragung. Dort war die NFL zwischen 1990 und 1994 schon einmal zu Gast, damals handelte es sich aber nicht um offizielle Saisonspiele.