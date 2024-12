NFL News und Gerüchte: Bill Belichick bestätigt Gespräche mit College-Team UNC

NFL News: Bill Belichick bestätigt Gespräche mit UNC

Bill Belichick, legendärer Head Coach der NFL-Geschichte, hat am Montag Meldungen bestätigt, wonach er mit North Carolina über die Stelle als Coach verhandelt.

"Ein paar gute Gespräche" habe es gegeben, verriet der 72-Jährige, der nach der Saison 2023 bei den New England Patriots aufgehört hatte, in der "Pat McAfee Show". "Wir werden sehen, wie es sich entwickelt", so Belichick weiter. Laut ESPN wird eine Entscheidung noch im Verlauf dieser Woche erwartet.

Ein bisschen Werbung machte der sechsfache Super-Bowl-Champion aber bereits: "Wenn ich ein College-Programm leiten würde, wäre es eine Pipeline in die NFL für die Spieler, die gut genug sind. Es wäre ein professionelles Programm - Training, Ernährung, Scheme, Coaching, und Technik -, das sich in die NFL übertragen würde." Sein Fazit: "Es wäre wie ein NFL-Programm, nur nicht auf dem gleichen Level."

Es wäre der erste Job für Belichick am College. Anfang des Jahres war er auf der Jagd nach einem neuen Job als Head Coach in der NFL überraschend leer ausgegangen. Im Jahr 2024 war er so vor allem als TV-Experte und Podcaster aktiv.