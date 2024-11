"Wäre spektakulär": NFL-Boss hofft auf Spiele in weiterer deutschen Großstadt

NFL setzt in ihrer Wachstumsstrategie auf mehrere Märkte im Ausland

Am Sonntag (15.30 Uhr/RTL) ist die NFL mit dem Spiel zwischen den Carolina Panthers und den New York Giants zum vierten Mal in Deutschland zu Gast. Bislang war neben München auch Frankfurt Gastgeber des Football-Spektakels. Das Interesse aus Berlin bedeute nicht, "dass wir nicht nach Frankfurt und München zurückkommen", sagte Goodell im Vorfeld der Partie.

Allerdings will auch Berlin vom Hype profitieren. Die Landesregierung erwartet sich wohl sogar größere wirtschaftliche Effekte als beim alljährlichen DFB-Pokalfinale. Neben dem klassischen Football soll bald auch Mixed Flag Football im großen Stil in Berlin gespielt werden. Die Stadt will sich als Gastgeber für die WM 2026 bewerben.

Die NFL setzt in ihrer Wachstumsstrategie auf mehrere Märkte im Ausland. In diesem Jahr war die Liga erstmals in Brasilien zu Gast, in London standen drei Spiele auf dem Programm, im kommenden Jahr geht es nach Madrid. Auch in Mexiko-Stadt wird gespielt. Bislang sind acht Spiele im Ausland vereinbart, Goodell strebt "langfristig" sogar 16 Partien außerhalb der USA an.