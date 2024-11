Investitionen in Millionenhöhe: Deutsche Großstadt will Spiele der NFL ausrichten

Wie RTL berichtet, plant die Berliner Landesregierung von 2025 bis 2029 Investitionen in Höhe von bis zu 12,5 Millionen Euro, um Austragungsort zu werden.

1,55 Millionen Euro davon sollen schon im nächsten Jahr ein Spiel im Olympiastadion ermöglichen. Am Dienstag will der Hauptstadt-Senat offenbar den Weg von politischer Seite für eine NFL-Veranstaltungsserie freimachen, wenige Tage später entscheidet dann die Liga, wo gespielt werden wird.

Bislang war die NFL seit 2022 einmal in München und zweimal in Frankfurt zu Gast. In diesem Jahr findet erneut ein "Munich Game" statt, die Carolina Panthers treffen am Sonntag in der Allianz Arena auf die New York Giants (15.30 Uhr/RTL).