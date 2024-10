NFL: Warum spielen viele Tight Ends aktuell nur eine Nebenrolle?

NFL-Saison 2024: Die statistisch besten Tight Ends nach Week 5

Spieler Team Catches Yards Touchdowns Brock Bowers Raiders 28 313 1 Dallas Goedert Eagles 24 301 0 Jake Ferguson Cowboys 22 229 0 Travis Kelce Chiefs 24 228 0 George Kittle 49ers 23 225 3

In der Saison 2023 knackte mit George Kittle von den San Francisco 49ers nur ein Tight End die Marke von 1.000 Receiving Yards (1.020), aber gleich sieben kamen auf mindestens 800. Rechnet man den bisherigen Saisonverlauf hoch, werden das 2024 gerade mal zwei schaffen.

Generell sollte man zwischen der allgemeinen Erwartungshaltung und der Rolle von Tight Ends unterscheiden. Da Kelce oder auch Kittle - und davor natürlich Rob Gronkowski und davor Tony Gonzalez - zu Stars reiften, wurde wohl zuweilen erwartet, dass Tight Ends mit guten Händen ständig von den Quarterbacks angespielt werden. Dabei ist natürlich die Produktivität zumeist limitiert bzw. bei manchen weitestgehend auf gewisse "Basketball-Plays" in der Redzone beschränkt. Die besten Tight Ends sorgen zudem noch dafür, dass sie in der Mitte zwei Verteidiger binden. So wie es beispielsweise Kelce bei weniger auffälligen Auftritten tut.

Dass die Wichtigkeit eines Tight Ends fluktuieren kann, sehen wir übrigens aktuell bei den Chiefs. Kelce begann die Saison verhalten, doch angesichts der Verletzungsmisere auf den Skill Positions in der Offensive steht er nun wieder mehr denn je im Fokus. Im Monday Night Game gegen die New Orleans Saints hatten die Chiefs - womöglich sogar ein bisschen beeinflusst von der öffentlichen Debatte - mindestens fünf Plays im ersten Quarter so konzipiert, dass Kelce an den Ball kommen sollte. Er verbuchte insgesamt neun gefangene Pässe bei zehn Targets. In der Vorwoche waren es sieben Catches bei neun Pässen in seine Richtung. Einhergehen die gestiegenen Werte mit der schweren Verletzung von Rashee Rice. Sicherlich sprachen nach dem 26:13-Sieg über New Orleans viele über die Wiederauferstehung von JuJu Smith-Schuster, aber auch Kelce musste wieder mehr liefern. Was in dieser Form wohl gar nicht geplant war.