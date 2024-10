NFL: Warum spielen die Kansas City Chiefs mit Patrick Mahomes, Travis Kelce und Co. in Week 6 nicht?

NFL: Warum spielen die Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, Travis Kelce und Co. in Week 6 nicht?

Wenn man über den Spielplan der NFL liest, merkt man, dass neben dem amtierenden Champion auch noch die Los Angeles Rams, Miami Dolphins und Minnesota Vikings fehlen. Der einfache Grund dafür ist, dass diese Teams diese Woche in der Bye Week sind. Die Regular Season in der NFL dauert 18 Wochen, die Teams haben aber nur 17 Spiele. Daher hat jedes Team in der regulären Saison eine Woche ohne Spiel. Diese Bye Weeks finden zwischen Week 5 und 7, sowie Week 14 und 15 statt. Ansonsten sind an den Spieltagen immer alle Teams im Einsatz.

Für die Kansas City Chiefs geht es mit den Superstars Patrick Mahomes und Travis Kelce in Woche 7 auswärts gegen die San Francisco 49ers weiter.