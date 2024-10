Kansas City Chiefs vs. New Orleans Saints, NFL heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Patrick Mahomes, Travis Kelce und Co. im TV und Livestream?

In der Nacht vom heutigen Montag (7. Oktober) auf Dienstag (8. Oktober) geht es in der NFL zwischen zwei Titelkandidaten zur Sache, den Kansas City Chiefs und den New Orleans Saints. Um 2.15 Uhr deutscher Zeit wird der Spaß im Arrowhead Stadium in Kansas City losgehen.

HOL DIR JETZT DEN NFL GAME PASS AUF DAZN Alle Spiele ansehen Anzeige

Aber könnt Ihr das Duell auch live verfolgen? Das erfahrt Ihr hier.