NFL heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Week 5 der Saison 2024/25 im TV und Livestream?

Die Week-5-Action geht am Freitag (4. Oktober) mit der Partie zwischen den Atlanta Falcons und den Tampa Bay Buccaneers los. Am Sonntag geht es dann mit insgesamt elf Spielen weiter, darunter auch das London Game, in dem die noch ungeschlagenen Minnesota Vikings und die von Aaron Rodgers angeführten New York Jets aufeinandertreffen.

In den Nächten auf Montag (7. Oktober) und Dienstag (8. Oktober) findet jeweils eine Partie statt.

Die Detroit Lions, Los Angeles Chargers, Philadelphia Eagles und Tennessee Titans haben ihre Bye Week.