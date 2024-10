Aaron Rodgers hört nach dieser Saison auf! (Steile) Thesen zur zweiten Saisonhälfte in der NFL

NFL These: Jerod Mayo vergibt eine große Chance und hat keine Zukunft in New England

Jerod Mayo genoss aufgrund seiner Verdienste als Spieler viel Zuspruch in Foxborough. Aber schon vor dem Start der Saison wurde klar, dass er besonders mit seiner Einstellung zu Rookie-Quarterback Drake Maye wenige Verbündete in der Facility der Patriots besaß. Mayo wollte Maye nämlich direkt von Woche eins an ins kalte Wasser werfen, während andere das aufgrund der ultraschwachen O-Line als zu großes Risiko betrachteten.

Mittlerweile stand Maye für drei Starteinsätze auf dem Feld, hat sich jedoch am Wochenende im Spiel gegen die New York Jets bei einem Slide verletzt. Sollte Mayo am Ende der Saison gehen, dann nicht aufgrund einer schwachen Sieg-Bilanz, denn diese war angesichts des Kaders zu erwarten. Vielmehr werden es kommunikative Schwächen und seine Herangehensweise hinsichtlich des talentierten neuen Quarterbacks sein, die ihn den Job kosten.