Man könnte genauso gut würfeln! Diese NFL-Saison ist komplett unberechenbar

NFL, Week 3 - Erkenntnis: Man könnte genauso gut würfeln!

Nach Week 2 hatte es insgesamt neun sieglose Teams gegeben. Klar, die Baltimore Ravens hatte man sehr viel stärker eingeschätzt, doch in der Analyse standen einige Kandidaten im Panik-Index recht weit oben: Wo die Siege der Panthers, Giants, Broncos, Rams oder Colts auf die Schnelle herkommen sollten, war nicht wirklich klar.

Am Sonntagabend sah die Football-Welt plötzlich wieder ganz anders aus. Sieben 0-2-Teams waren im Einsatz - sechs davon feierten Siege (was ist da los, Tennessee?). Geht man etwas tiefer und berücksichtigt die Quoten der Buchmacher, gewann in 13 Spielen siebenmal der Underdog. Völlig unterschiedliche Voraussetzungen und Spielverläufe natürlich, aber damit setzt sich ein Trend fort: Schon in Week 2 gingen von 16 Spielen genau acht Siege an die Außenseiter. Man könnte genauso gut würfeln.

Bedeutet das, dass die Casinos und Online-Anbieter von Tuten und Blasen keine Ahnung haben? Mitnichten: Gerade in den USA ist der Markt Milliarden Dollar schwer, jeder halbe Punkt wird genau abgewogen (zur Erklärung: im Sunday Night Game wurden die Chiefs von den meisten Anbietern als genau 3 Punkte stärker eingeschätzt als Atlanta. Man könnte also einerseits auf die Falcons als Sieger tippen, aber auch auf "Falcons +3" und hätte seine Wette gewonnen, wenn die Chiefs nur mit zwei Punkten Unterschied siegen).

Vielmehr reagiert in dieser noch jungen NFL-Saison einfach weiterhin das Chaos. Teams, die mit mindestens sechs Punkten stärker eingeschätzt werden als der Gegner - ein eigentlich signifikanter Qualitätsunterschied - haben von bislang zwölf Spielen sieben verloren. Diese buchstäblich unberechenbaren Ergebnisse schlagen sich auch in den Tabellen wider: Vier Teams sind ungeschlagen, aber gerade mal drei stehen noch ohne Erfolg da. Am Dienstagmorgen könnte diese Zahl auf eins geschrumpft sein. Viel Spaß beim Prognostizieren der Playoff-Plätze.

Man kann sich eigentlich nur noch darauf verlassen, dass die Chiefs am Ende knapp gewinnen ...