NFL Predictions für die Saison 2024: Die beiden wichtigsten Awards gehen an die Dallas Cowboys - ein Quarterback stürzt ab

NFL Predictions Saison 2024: Offensive Player of the Year

Josh Allen (Quarterback, Buffalo Bills)

2018 gewann mit Patrick Mahomes zum letzten Mal ein Quarterback diesen Award, gefühlt wandelte er sich zuletzt in eine Anerkennung für den besten "Nicht-QB-Offensivspieler". Das spräche für Vorjahressieger Christian McCaffrey oder einen Top-Receiver wie Justin Jefferson, Tyreek Hill - oder sogar Amon-Ra St. Brown?

Ich schwimme hier gegen den Strom. Allen hat in Buffalo in den letzten Jahren so viel geleistet und sich zum Top-3-QB gemausert, konnte aber gerade in den Playoffs gegen die Chiefs von Patrick Mahomes nichts ausrichten. In dieser Offseason hat der Bills-Kader so sehr geblutet, dass sich noch mehr auf Allen konzentrieren wird. Der braucht "Video Game Numbers", um sein Team in die Playoffs zu führen - und das gelingt ihm auch. Für den MVP werden es ein paar Siege zu wenig und ein paar Picks zu viel sein, als "Trostpreis" wird er deshalb mit diesem Award belohnt.