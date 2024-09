Kansas City Chiefs vs. Baltimore Ravens, NFL heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Football Eröffnungsspiel im TV und Livestream?

In der Nacht von auf Freitag (den 6. September) fällt in der NFL der Startschuss zur neuen Regular Season. Wie es die Tradition will, ist auch dieses Mal der amtierende Super-Bowl-Champion beim Eröffnungsspiel involviert. Die Chiefs um Superstar Patrick Mahomes messen sich mit den Baltimore Ravens. Der Kick-off im Arrowhead Stadium in Kansas City erfolgt nachts um 2.20 Uhr.

HOL DIR JETZT DEN NFL GAME PASS AUF DAZN Alle Spiele ansehen Anzeige