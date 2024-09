NFL heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Week 4 der Saison 2024/25 im TV und Livestream?

Im Rahmen der Regular Season der NFL geht es an diesem Wochenende mit der vierten Woche weiter. Los geht es in der Nacht auf Freitag mit der Partie zwischen den New York Giants und den Dallas Cowboys. Zwölf weitere Partien steigen am Samstag, während in der Nacht auf Montag eine und in der Nacht auf Dienstag zwei Begegnungen über die Bühne gehen.