NFL: Erkenntnisse zum Sieg der Kansas City Chiefs über die Baltimore Ravens - KC hat endlich wieder Speed!

Erkenntnisse zu Chiefs vs. Ravens: Die O-Line der Ravens hat noch Arbeit vor sich

Mit den beiden Guards John Simpson und Kevin Zeitler sowie Right Tackle hatte Baltimore in der Offseason gleich drei Starter aus der O-Line verloren. Diese ist jetzt jünger, aber eben auch unerfahrener und nicht eingespielt. "Wir werden hier und da vielleicht noch ein paar Stolperer haben, aber ich denke, dass wir in einem Jahr sehr gut dastehen werden", zeigte sich General Manager Eric DeCosta vor dem Saisonauftakt optimistisch.

Bei den "Stolperern" hatte er Recht. Gerade gegen Star-Tackle Chris Jones tat sich die Line sehr schwer, der kam gleich mehrfach durch und erzwang so auch den Sack-Fumble gegen Jackson. Dazu hatte das Quintett mit dem neuen Fokus auf das korrekte Aufstellen der Lineman an der Line of Scrimmage große Probleme: Gleich viermal pfiffen die Refs in der ersten Hälfte wegen einer "Illegal Formation".

Immerhin steigerte sich die O-Line im Spielverlauf und erkaufte ihrem Quarterback vor allem in der Schlussphase doch immer wieder einige Zeit in der Pocket. So blieb es am Ende bei nur einem Sack. "Das war beeindruckend, gerade gegen diese Defense", lobte Head Coach John Harbaugh anschließend.

Wobei es natürlich hilft, wenn man einen waschechten "Houdini" als QB hat: 16-mal trat Jackson selbst die Flucht nach vorn an und holte dabei 122 Yards Raumgewinn, am gefährlichsten war er dabei nicht bei den geplanten, sondern den improvisierten Runs. Derrick Henry konnte man umgekehrt nicht so wirklich ins Rollen bekommen: Der Superstar-RB schaffte in 13 Versuchen 46 Yards, Bestwert war dabei ein Lauf über neun Yards.