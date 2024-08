NFL Preseason Week 2, Erkenntnisse: Giants hadern mit Jones, Minshew wird Starter, Caleb-Chicago mit Stolperstart

© getty

NFL Preseason, Erkenntnis: Schlaglöcher für die Bears-Offensive

Die Chicago Bears gewannen ihr Spiel gegen die Cincinnati Bengals deutlich mit 27:3. Jedoch brauchte die Offensive rund um Nummer-eins-Pick Caleb Williams eine Weile, bevor sie so richtig ins Rollen kam. Die ersten drei Drives endeten recht unspektakulär mit Three-and-outs.

Danach fanden vor allem Williams und Nummer-neun-Pick Rome Odunze langsam zueinander. Williams zeigte gerade seine Stärke bei Roll-outs nach links, nach denen er die Agilität und Explosivität seines Arms zu nutzen weiß. Mehrmals fand Williams Receiver mit langen Pässen. Seinen ersten Touchdown besorgte er nach 23 Snaps per 7-Yard-Lauf in die Endzone. So groß der Hype in der Windy City auch sein mag, man darf nie vergessen, dass selbst die talentiertesten Rookie-Quarterbacks nur so stark sein können, wie es ihnen der Rest des Teams erlaubt. Die Bears haben viele begabte Receiver, aber nur durchschnittliche Lines.