Nach Hin und Her: Jakob Johnson steht nun doch im 53er-Kader der New York Giants

Johnson, der als Tight End oder Fullback vorgesehen ist, hatte während der Vorbereitung in New York unterschrieben. Nach Einsätzen in den beiden letzten Testspielen fiel der 29-Jährige der abschließenden Reduzierung des Kaders etwas überraschend zum Opfer, wurde aber ins Practice Squad (Trainingsgruppe) aufgenommen. Nun stieg der Schwabe auf.

Für Johnson ist der viermalige Super-Bowl-Sieger New York die dritte Station in der US-Profiliga. Sein Vertrag bei den Las Vegas Raiders war nach der vergangenen Saison ausgelaufen. In der Glücksspielmetropole verbrachte er zwei Spielzeiten, zuvor hatte Johnson von 2019 bis 2021 für den sechsmaligen Champion New England Patriots gespielt.

Neben Johnson haben es nur die Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions/Wide Receiver) und Brandon Coleman (Washington Commanders/Offensive Tackle) ins Aufgebot ihres Teams geschafft. Im Practice Squad stehen aus deutscher Sicht Marcel Dabo (Reutlingen/Safety/Indianapolis Colts), Kilian Zierer (München/Offensive Tackle/Houston Texans), Equanimeous St. Brown (Wide Receiver/New Orleans Saints) und Lorenz Metz (Neuötting/Offensive Tackle/Tampa Bay Buccaneers). Ins Practice Squad dürfen von jedem Klub 16 Spieler aufgenommen werden, ein zusätzlicher 17. Platz ist exklusiv für einen internationalen Profi vorgesehen.

Die NFL-Saison beginnt in der Nacht zum 6. September mit dem Eröffnungsspiel zwischen Titelverteidiger Kansas City Chiefs und den Baltimore Ravens (2.30 MESZ). Die Giants spielen zum Auftakt gegen die Minnesota Vikings (8. September).