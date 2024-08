NFL Saison 2024/25, Game Pass: Kosten, Preis, Angebot, Abo, Übertragung in Deutschland im Free-TV und Livestream

Am 6. September startet die NFL-Saison 2024/2025 mit dem Spiel der amtierenden Super-Bowl-Sieger Kansas City Chiefs gegen die Baltimore Ravens. Auch in diesem Jahr kämpfen 32 Teams um den Titel in der National Football League. Der NFL-Champion wird am 9. Februar 2025 gekrönt, wenn der Super Bowl LIX in New Orleans über die Bühne gehen wird.

SPOX verrät Euch, wie Ihr mit dem Game Pass die NFL-Saison 2024 live verfolgen könnt.