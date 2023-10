Die NFL findet in Deutschland immer mehr Anhänger. Wir zeigen Euch, wer die Spiele live im Free-TV und im Livestream zeigt / überträgt.

SCHAUE ALLE SPIELE DER NFL DER REGULAR SEASON UND DER PLAYOFFS INKLUSIVE DES SUPER BOWLS LIVE UND AUF ABRUF MIT DEM NFL GAME PASS AUF DAZN. HIER ANMELDEN.

Die NFL befindet sich mitten in der neuen Saison. Vier Wochen liegen bereits hinter uns. Die Regular Season erstreckt sich über 18 Wochen, danach folgt die Postseason mit dem Super Bowl am zweiten Sonntag im Februar als großes Finale.

Bereits bis jetzt haben wir zahlreiche spannende Spiele und herausragende individuelle Leistungen vieler NFL-Stars gesehen. Das wird sich im weiteren Saisonverlauf sicherlich fortsetzen. Das wollen sich immer Sportfans in Deutschland nicht entgehen lassen und sehen sich deshalb die Spiele der NFL live im TV oder im Livestream an. SPOX hat dazu wichtige Infos für Euch.

© getty In London finden in dieser Saison einige NFL-Spiele statt.

NFL: Wer zeigt / überträgt die Spiele in Deutschland im Free-TV und Livestream?

Wie bereits seit einigen Jahren werden auch in dieser Saison Spiele der NFL in Deutschland live im Free-TV gezeigt. Neu ist dagegen der übertragende Sender. Nachdem die ProSieben-Gruppe bei der Vergabe der neuen Übertragungsrechte leer ausgegangen ist, überträgt RTL jetzt die NFL exklusiv im Free-TV.

Der Privatsender zeigt rund 80 Spiele, inklusive Playoffs und Super Bowl, live bei RTL und Nitro. In der Regular Season könnt Ihr in der Regel an jedem Sonntag zwei Spiele hintereinander live im frei empfangbaren Fernsehen verfolgen - eines um 19 Uhr, das andere um 22.25 Uhr. Am 8. Oktober sind es sogar drei Spiele am Stück, da ab 14.30 Uhr das Spiel der Jacksonville Jaguars gegen die Buffalo Bills live von RTL übertragen wird.

Zudem seht Ihr jeden Sonntag eine Partie exklusiv im kostenpflichtigen Livestream auf RTL+.

Mit dem kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN gibt es einen zweiten Anbieter, der NFL-Spiele in Deutschland live zeigt. Das "Netflix des Sport" überträgt die Partien am Freitag, Montag und Dienstag sowie zwei Spiele am Sonntag, dazu alle Playoff-Spiele und den Super Bowl. Ein DAZN-Abo kostet bei DAZN im Monat zwischen 9,99 und 44,99 Euro.Um die Liveübertragungen der NFL-Spiele abrufen zu können benötigt Ihr mindestens das Paket DAZN Super Sports.

DIE NFL LIVE AUF DAZN: JETZT ANMELDEN

Über DAZN könnt Ihr darüber hinaus den NFL Game Pass abonnieren. Wenn Ihr das macht, könnt Ihr alle NFL-Spiele der Saison im Livestream verfolgen - auch auf Abruf.

NFL: Wer zeigt / überträgt die Spiele in Deutschland im Free-TV und Livestream? - Wichtigste Infos

Wettbewerb : NFL

: NFL Spielzeit : Saison 2023/24

: Saison 2023/24 TV: RTL , Nitro

, Livestream: DAZN, RTL+

© getty Der Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown ist der Star der Detroit Lions.

NFL: Die letzten fünf Super-Bowl-Sieger