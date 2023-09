Am 8. September startet die neue NFL-Saison. Die Spiele der größten Sportliga der Welt werden auch in diesem Jahr in Deutschland live im Free-TV übertragen. Doch wo genau läuft die neue Saison im TV und Livestream? SPOX klärt auf.

Die Kansas City Chiefs eröffnen als amtierender Super-Bowl-Champion am 8. September die neue NFL-Saison gegen die Detroit Lions. 17 Spiele bestreiten die NFL-Teams in der Regular Season, die bis zum 7. Januar 2024 andauert.

Am 13. Januar beginnen im Anschluss an die Regular Season die Playoffs. Das Finale der NFL-Saison 2023 steigt schließlich am 11. Februar. Der Super Bowl 58 findet im kommenden Jahr im Allegiant Stadium in Nevada, der Heimspielstätte der Las Vegas Raiders, statt.

NFL live im Free-TV sehen: Wo läuft die neue Saison im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

NFL live im Free-TV sehen: Wo läuft die neue Saison im TV und Livestream?

In Deutschland hat sich die NFL-Rechtelage in dieser Saison geändert. Die Sendergruppe RTL hat sich für die kommenden Jahre die Free-TV-Rechte an den NFL-Spielen gesichert.

Für die Übertragung im Livestream zeigt sich unter anderem DAZN zuständig, dort könnt Ihr zudem den NFL Game Pass buchen, mit dem Ihr alle NFL-Spiele der Saison 2023 live sehen könnt.

NFL live im Free-TV sehen: Wo läuft die neue Saison im TV und Livestream? - Die Übertragung im Free-TV

RTL zeigt in diesem Jahr die NFL in Deutschland exklusiv im Free-TV. Rund 80 Spiele wird der Privatsender in der kommenden Saison insgesamt bei RTL und Nitro live übertragen. Dazu gehören auch die Playoffs und der Super Bowl.

Drei Spiele wird RTL in der neuen Saison live und in voller Länge pro Woche zeigen. Am Sonntag wird der TV-Sender zwei Spiele im Free-TV übertragen, eine Partie seht Ihr im kostenpflichtigen Livestream auf RTL+.

NFL live im Free-TV sehen: Wo läuft die neue Saison im TV und Livestream? - Die Übertragung im Pay-TV

Neben seiner Übertragung im Free-TV, wird RTL in der kommenden Saison ausgewählte Partien auf RTL+ zeigen. Den Streamingdienst des Privatsenders könnt Ihr kostenpflichtig abonnieren.

DAZN zeigt auch in der kommenden Saison eine Vielzahl von NFL-Spielen live und vollumfänglich im Livestream. DAZN überträgt die Partien am Freitag, Montag und Dienstag sowie zwei NFL-Duelle am Sonntag. Alle Playoff-Spiele sowie den Super Bowl im kommenden Jahr seht Ihr ebenfalls live auf DAZN. Ein Abo kostet bei DAZN im Monat zwischen 9,99 und 44,99 Euro.

Ihr habt dabei mit DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World die Wahl zwischen drei Abo-Paketen. Neben der NFL, zeigt DAZN auch die NBA, die Champions League, die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Primera Division, die Ligue 1, Handball, Tennis, Boxen und noch viele weitere Sporthighlights.

© getty Die Kansas City Chiefs mit Quarterback Patrick Mahomes gewannen in der vergangenen Saison den Super Bowl.

DAZN bietet Euch zudem exklusiv die Möglichkeit den NFL Game Pass zu abonnieren. Mit dem NFL Game Pass seht Ihr sämtliche NFL-Spiele der Saison 2023 live und in voller Länge, sowie auf Abruf, im Livestream.

NFL live im Free-TV sehen: Wo läuft die neue Saison im TV und Livestream? - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

