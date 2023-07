NFL: Neuer Vertrag für Aaron Rodgers! Star-Quarterback verzicht für New York Jets auf Gehalt

Star-Quarterback Aaron Rodgers hat bei den New York Jets wohl einen neuen Vertrag unterschrieben. Für sein neues Team nimmt er Gehaltseinbußen in Kauf, berichtet NFL Network. Der neue Vertrag soll auch zwei besondere Klauseln enthalten.

Bei seinem Wechsel von den Green Bay Packers zu den New York Jets Anfang des Jahres hat Aaron Rodgers seinen alten Vertrag mitgenommen. Zu diesem alten Vertrag gehörten auch 110 Millionen Dollar garantiertes Gehalt innerhalb der kommenden zwei Saisons.

Nun hat er offenbar einen neuen Vertrag über dieselbe Laufzeit unterschrieben - jedoch mit weniger garantiertem Gehalt. Er verzichtet also auf Geld, damit sein aktuelles Team ihm bessere Mitspieler zur Verfügung stellen kann.

Wie NFL Networks Tom Pelissero berichtet, enthält der neue Vertrag nur noch 75 Millionen Dollar an garantiertem Gehalt. Wie sein bisheriges Arbeitspapier enthält auch der neue Vertrag nach den zwei Jahren zwei weitere als Optionen - und ein fünftes Void Year, also ein "Leerjahr", in dem er nicht mehr unter Vertrag steht, das den Jets aber hilft, den Unterschriftenbonus besser auf die Jahre zu verteilen.

In der kommenden Saison wird Rodgers jedoch zunächst einmal einen größeren Salary-Cap-Anteil belegen. Da alle Signing-Boni beim Trade bei den Packers geblieben sind, hätten die Jets ihm nur die 1,2 Millionen Dollar an Gehalt auszahlen müssen, die für die kommende Saison im Vertrag stehen. Mit dem neuen Signing Bonus belegt Rodgers dem Bericht zufolge etwa neun Millionen Dollar an Salary Cap. Dafür sparen die Jets wohl in der Zukunft.

Aaron Rodgers: Neuer Vertrag mit No-Tag- und No-Trade-Klausel

Wie Tom Pelissero weiterhin berichtet, sehen die Konditionen des neuen Arbeitspapiers so aus:

35 Millionen Dollar Roster Bonus am 30. Juli 2023

1,8 Millionen Dollar Basis-Gehalt in der Saison 2023

38,2 Millionen Dollar Basis-Gehalt in der Saison 2024

Außerdem hat sich Aaron Rodgers zwei besondere Klauseln in den Vertrag schreiben lassen: Eine No-Tag- und eine No-Trade-Klausel. Die New York Jets können ihm also keinen Franchise Tag verpassen, sollte der aktuelle Vertrag ausgelaufen sein. Außerdem können sie ihn auch nicht während laufender Vertragszeit zu einem anderen Team traden, ohne dass er zustimmt und die Klausel aufhebt.