Am Sonntag, 9. Juli 2023 empfangen in der European League of Football ELF die Rhein Fire die Munich Ravens. Los geht es 16.20 Uhr. Favorit in der heimischen Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg ist nach fünf Siegen in den ersten fünf Spielen der Saison 2023 der Gastgeber. Kann die starke Offense der Ravens für eine Überraschung sorgen?