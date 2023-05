NFL: Tom Brady kauft Minderheitsanteil an Las Vegas Raiders

Der frühere Superstar-Quarterback Tom Brady bleibt der NFL auch nach seiner Karriere erhalten. Am Montag bestätigte Teameigner Mark Davis, dass Brady Minderheitsanteile an den Las Vegas Raiders erwerben wird.

Mark Davis gab an, mit Tom Brady "zu einer Einigung gekommen" zu sein, einen Minderheitsanteil an den Las Vegas Raiders zu kaufen. Der Vorgang muss nur noch von der NFL abgesegnet werden. Dazu braucht es die Zustimmung von mindestens 24 der 32 Teameigner der NFL, was in diesem Fall als reine Formalie gilt.

Weiter sagte Davis zu ESPN: "Wir sind aufgeregt, dass sich Tom den Raiders anschließt. Und das ist aufregend, weil er damit erst der dritte Spieler in der Geschichte der NFL sein wird, der (Mit-)Besitzer eines Teams wird", ergänzte Davis. Die anderen beiden waren George Halas (Bears) und Jerry Richardson (Panthers).

Brady ist damit mittendrin in der Sportszene von Las Vegas, nachdem er bereits im März Minderheitsanteile am WNBA-Team Las Vegas Aces erworben hatte.

ESPN berichtet weiter, dass dieser Move Bradys keinen Einfluss auf seine Rolle als TV-Experte haben werde. Vielmehr habe sein künftiger Arbeitgeber FOX, bei dem Brady einen Zehnjahresvertrag in Höhe von 375 Millionen Dollar unterschrieben hat, der 2024 starten wird, die Transaktion offiziell abgesegnet.

Brady hat damit also auch wieder mit Quarterback Jimmy Garoppolo zu tun, den die Raiders in der laufenden Offseason als Free Agent verpflichtet haben. Garoppolo war einst von 2014 bis 2017 Bradys Backup bei den New England Patriots. Zudem war Head Coach Josh McDaniels Bradys jahrelanger QB Coach und Offensive Coordinator in Foxborough.