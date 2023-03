NFL: Odell Beckham Jr. veranstaltet am Freitag Workout für Teams

Wide Receiver Odell Beckham Jr., der die komplette Saison 2022 verpasst hat, wird offenbar am Freitag in Arizona ein Workout für Teams abhalten, um seine Chancen auf einen neuen Vertrag zu steigern.

Das letzte Mal, dass wir Odell Beckham Jr. in einem NFL-Spiel sahen, war Super Bowl LVI, den er mit den Los Angeles Rams gegen die Cincinnati Bengals gewann. Er verließ das Spiel jedoch vorzeitig mit einem Kreuzbandriss, der ihn auch die komplette folgende Saison kostete.

Seither besuchte er im vergangenen Herbst drei Teams - die New York Giants, Dallas Cowboys und Buffalo Bills. Jedoch kam es nicht zu Vertragsabschlüssen, was auch daran lag, dass er private Workouts ablehnte. Dies will er nun nachholen, wie ESPN meldet.

Welche Teams vor Ort sein werden, ist noch unklar, die Giants sollen aber dazu gehören. Sie waren sein erstes Team in der NFL, das ihn 2014 in der ersten Runde des Drafts gezogen hat. Zudem spielte er für die Browns und Rams.

Ein fitter OBJ wäre vermutlich der beste Wide Receiver auf dem Markt, der in diesem Jahr nicht allzu viel hergibt. Stand jetzt gilt Jakobi Meyers von den Patriots als klar bester Spieler dieser Positionsgruppe, dahinter wird es jedoch schwierig, Talent auf sehr hohem Niveau zu finden.