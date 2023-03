NFL Free Agency 2023: Der Montag im LIVETICKER

Es ist soweit, die Free Agency in der NFL beginnt. Ab dem heutigen Montag um 17 Uhr deutscher Zeit dürfen Teams mit den angehenden Free Agents Verhandlungen aufnehmen und sich auf Verträge einigen. SPOX begleitet das Geschehen ab heute für die gesamte Woche im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Zum Refresh der Seite hier klicken! NFL Free Agency 2023 im LIVETICKER 15.30 Uhr: Ein weiterer wichtiger Hinweis, den man jedes Jahr wiederholen muss: Nehmt die Zahlen, die wir nun hören werden zu den Verträgen der Spieler, nicht allzu ernst! Die Zahlen kommen im Grunde exklusiv von Agenten, die sie an Reporter leaken. Und es sind in aller Regel Best-Case-Zahlen, die so nie eintreten werden. Beste Beispiele sind die neuen Deals der drei Quarterbacks Carr, Jones und Smith. Jones bekam 4 Jahre und 160 Millionen Dollar. Doch in Wahrheit bekommt er erstmal 2 Jahre und 82 Millionen Dollar. Danach "gucken wir mal". Geno? 3 Jahre, 105 Millionen Dollar! Tatsächlich snd es jedoch eher garantierte 27,3 Millionen Dollar und bem Rest schauen wir dann mal - schauen wir zum Beispiel mal, ob die Seahawks nicht doch einen QB draften und es 2024 zur Wachablösung kommt. Und auch bei Carr sind von den 150 Millionenen über 4 Jahre auch nur die ersten beiden Jahre für 60 Millionen Dollar garantiert. Sollte sich also Lamar Jackson nicht doch irgendwie durchsetzen und einen voll garantierten Vertrag bekommen, bleibt Watson die große Ausnahme in dieser Thematik. 15.25 Uhr: Wichtig ist nochmal zu betonen, dass heute bis Mittwoch um 21 Uhr nichts Offizielles passiert. Es wird natürlich Vereinbarungen geben, aber Spieler könnten es sich anders überlegen, was schon vorgekommen ist. Das nur als Warnung, es kommt selten vor ... 15.20 Uhr: Wenn in den kommenden Tagen Monster-Verträge ausgehändigt werden, könnten ein paar bestimmte Spieler in die Röhre gucken. Die Rede ist von Running Backs. Ein Indikator dafür: Gus Edwards hat sich mit den Ravens darauf geeinigt, sein Gehalt um eine Million Dollar zu kürzen. Aaron Jones von den Packers hat vor ein paar Monaten ähnliches getan. Und das ist nicht die Norm in der NFL, wo kaum jemand auf Geld verzichtet. Zudem müssen die Cowboys immer noch klären, was mit Zeke Elliott passiert. Sein Cap-Hit von 16,7 Millionen Dollar ist einfach zu hoch für einen mittlerweile Part-Teim-Running-Back und da ihm dieses Jahr kein garantiertes Gehalt mehr zusteht, kann man ihn entlassen. Die Vikings wiederum shoppen offenbar Dalvin Cook. Der Trend ist offensichtlich: Teams werden allmählich schlauer und erkennen, dass man nicht die großen Ressourcen in Running Backs steckt. Die Chiefs und Eagles sind dafür die besten Beispiele. 15.15 Uhr: Buchhaltung: Die Cleveland Browns haben - wie jeder erwartet hatte - den Vertrag von Deshaun Watson umstrukturiert und den Großteil seines Gehalts 2023 in einen Signing Bonus verwandelt. In der Praxis heißt das: Fast 45 Millionen Dollar seines Gehalts (46 Mio.) werden als Bonus ausgezahlt, wodurch sein Cap-Hit in dieser Saison auf 19,125 Millionen Dollar gefallen ist. 2027 wurde dafür als Void-Jahr hinzugefügt. Sie gewinnen damit rund 36 Millionen Dollar an Cap Space. Die Browns stehen damit gerade bei 21,8 Millionen Dollar an Cap Space. Seine Cap-HIts in den kommenden drei Jahren - Stand jetzt: fast 64 Millionen Dollar. Es dürfte nun also jedes Jahr so laufen, dass Watson sein Gehalt als Bonus bekommt ...

© getty 15.10 Uhr: Und dann stellt sich uns weiterhin die Frage: Was macht Aaron Rodgers? Die Optionen habe ich bereits am Freitag aufgeschrieben, seither hat sich im Grunde nichts getan. Rodgers hat sich gegenüber Brandon Marshall vom "I Am Athlete"-Podcast nur sehr vage geäußert - "Die Entscheidung kommt bald" - doch mehr haben wir bislang auch nicht. Die Annahme ist, dass es heute soweit ist, schließlich müssen die Jets und Packers langsam wissen, womit sie nicht nur Cap-technisch in der Free Agency arbeiten können. 15.05 Uhr: Ein heißes Gerücht am frühen Montag (Ostküstenzeit) ist, dass Quarterback Baker Mayfield bei den Tampa Bay Buccaneers landen könnte. Er hatte eine durchwachsene Zeit in Carolina, machte dann aber ein paar ordentliche Spiele für die Rams, was nicht zuletzt am deutlich besseren Play-Calling gelegen haben mag. Die Bucs haben nach Tom Bradys Rücktritt nur noch Kyle Trask als QB im Kader. Und allzu begeistert sein sollte darüber niemand. Mit Offensive Coordinator Todd Monken könnte Mayfield durchaus ein guter Fit sein. 15 Uhr: Willkommen zum Start der Legal Tampering der NFL! In knapp zwei Stunden ist es soweit, die NFL-Teams dürfen offiziell mit Free Agents verhandeln und versuchen, diese unter Vertrag zu nehmen. Erfahrungsgemäß wird es heute schon den einen oder anderen großen Deal geben, auch wenn der erst Mittwoch offiziell werden kann. Gehen wir's an!

© getty NFL Free Agency 2023: Was bisher geschah Schon in den vergangenen Tagen haben wir die eine oder andere Personalie geklärt. Daniel Jones bleibt bei den Giants, Geno Smith bleibt in Seattle und Derek Carr hat sich für die New Orleans Saints als neues Team entschieden. Zudem wurde bereits am Sonntag ein Trade eingefädelt, der Jalen Ramsey von den Rams zu den Miami Dolphins schickt. Und Defensive Tackle Daron Payne hat sich mit den Commanders auf einen neuen Vertrag über vier Jahre und 90 Millionen Dollar (60 Mio. garantiert) geeinigt. Er war mit dem Franchise Tag belegt worden. Zudem haben die Chicago Bears den Top-Pick im Draft zu den Carolina Panthers getradet, was den Draft potenziell komplett auf den Kopf stellen wird. Doch damit befassen wir uns dann ab April intensivers ... NFL: Free Agency 2023 - die wichtigsten Termine Das neue Liga-Jahr beginnt am Mittwoch, den 15. März um 21 Uhr deutscher Zeit. Dann erst werden alle Trades und auch alle potenziell vorher durchgesickerten Deals offiziell unterschrieben. Doch bereits ab dem heutigen Montag können die Berater von angehenden Free Agents offiziell mit Teams verhandeln - und erfahrungsgemäß geht es dann bereits rund. Ab 17 Uhr öffnet sich dieses Fenster.