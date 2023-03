NFL Free Agency 2023: Der Freitag im LIVETICKER

Tag 5 der Free Agency ist da und es gibt immer noch zahlreiche Topspieler, die neue Teams suchen. SPOX begleitet den Tag einmal mehr live im Ticker.

NFL Free Agency 2023: Jonah Williams fordert Trade von Bengals

15.50 Uhr: Erinnert Ihr Euch noch an gestern? Eine der großen Storys des Tages war die Verpflichtung von Orlando Brown durch die Bengals. Der Plan: Brown gibt den Left Tackle und Jonah Williams geht rüber nach rechts. Guter Plan, oder?

Nicht, wenn man Jonah Williams fragt! Der nämlich hat nun offenbar einen Trade gefordert, wie Ian Rapoport meldet. Williams geht ins fünfte und letzte Vertragsjahr und will offenbar nicht seinen Markt 2024 beschädigen mit einem Move auf Right Tackle. Verständlich aus seiner Sicht.

Ob die Bengals da mitspielen, ist die nächste Frage, die wir beobachten werden.

15.40 Uhr: Auf die Gefahr hin, Euch zu nerven, haben wir die nächste Dolphins-Patriots-Meldung: Punter Jake Bailey, den die Patriots nach einer brutalen Saison entlassen haben, wird die Dolphins besuchen. Thomas Morstead ist Free Agent und die Dolphins könnten auf der Suche nach einem Upgrade sein.

15.30 Uhr: Und auch die Cowboys haben das Thema Backup-QB erledigt. Sie halten Cooper Rush mit einem Zweijahresvertrag im Gesamtwert von sechs Millionen Dollar. Damit bleibt er die Nummer 2 hinter Dak und vor Will Grier.

15.20 Uhr: Ein Deal, der schon vor ein paar Stunden über die Bühne ging, macht besonders viel Sinn: Die Eagles haben sich mit Marcus Mariota auf einen Vertrag geeinigt. Er dürfte ideal in die Offense der Eagles passen als Backup hinter Jalen Hurts. Er ist von seinen Anlagen her näher dran an Hurts als zum Beispiel sein Vorgänger Gardner Minshew.

15.15 Uhr: Die Patriots haben zudem Defensive Tackle Daniel Ekuale gehalten. Er spielte im Vorjahr in 15 Spielen für New England.

15.12 Uhr: Die Seahawks waren ebenfalls schon aktiv und haben einen weiteren Neuzugang für ihre Front Seven an Land gezogen. Es ist Linebacker Devin Bush, der bislang für die Steelers gespielt hat. Er ist in erster Linie ein Run-Stopper und dürfte dabei helfen, eine größere Lücke zu schließen.

15.08 Uhr: Er ist ein Receiving Tight End, der nicht allzu mit Blocking am Hut hat.und für Miami meist im Slot aufgestellt wurde. Zudem hat er einen großen Catch-Radius und ist eine Waffe in der Red Zone. Das könnte bedeuten, dass die Patriots unter Bill O'Brien wieder mehr 2-Tight-End-Sets spielen werden. O'Brien ließ dies schon 2011 in New England unter anderem mit Rob Gronkowski spielen ...