NFL Free Agency 2023: Der Dienstag im LIVETICKER

Wir schreiben Tag 2 der Free Agency und immer noch fragen wir uns, was aus Aaron Rodgers wird. Dazu beobachten wir die schleppenden Märkte für Running Backs und Wide Receivers. SPOX begleitet Euch live durch den Dienstag.

NFL Free Agency 2023: Raiders verpflichten Jakobi Meyers

15.05 Uhr: Und weiter geht's! Jetzt ist der wohl beste Wide Receiver vom Markt! Die Las Vegas Raiders haben sich mit Jakobi Meyers auf einen Dreijahresvertrag über 33 Millionen Dollar (21 Mio. garantiert) geeinigt.

Meyers passt natürlich perfekt ins System, denn er hat bereits zwei Jahre unter Josh McDaniels bei den Patriots gearbeitet.

15.02 Uhr: Und da ist schon unsere erste Marktbewegung des Tages! Die Texans traden für Guard Shaq Mason von den Buccaneers. Die Bucs hatten versucht, ihn zu traden und die Texans ließen sich diese Chance offenbar nicht entgehen. Tampa Bay macht damit etwas mehr als 5 Millionen Dollar in Cap Space frei.

Sinn macht der Trade in jedem Fall, denn die O-Line der Texans braucht dringend Upgrades. Und: GM Nick Caserio kennt Mason natürlich bestens aus gemeinsamen Tagen in New England. Mason geht in sein letztes Vertragsjahr und war am Ende nur ein Jahr in Tampa, nachdem man ihn vor der Saison 2022 per Trade aus New England geholt hatte, um Tom Brady zu beschützen.

15 Uhr: Willkommen zu Tag 2 der Free Agency 2023! Noch immer warten wir auf Aaron Rodgers und seine Entscheidung. Noch immer warten auch weitere Quarerbacks wie Baker Mayfield und Jacoby Brissett. Und was ist mit all den Wide Receivern und Running Backs, die gestern kaum Movement auf dem Markt hatten?

Einige dieser Fragen werden wir hoffentlich heute klären.

Free Agency Tag 2: Welche Spieler sind noch auf dem Markt?

Der Montag sah zwar schon einige große Namen, die sich neuen Teams angeschlossen haben oder bei ihren bisherigen Teams verlängert haben. Doch auch am Dienstag ist noch sehr viel Talent auf dem Markt. Hier ist eine nicht vollständige Liste der besten verfügbaren Free Agents:

Lavonte David - Linebacker, Bucs

Jakobi Meyers - Wide Receiver, Patriots

Orlando Brown - Offensive Tackle, Chiefs

James Bradberry - Cornerback, Eagles

Jordan Poyer - Safety, Bills

Dalton Schultz - Tight End, Cowboys

CJ Gardner-Johnson - Safety, Eagles

Bobby Wagner - Linebacker, Rams

Isaac Seumalo - Guard, Eagles

Jadeveon Clowney - Edge Rusher, Browns

Jacoby Brissett - Quarterback, Browns

Baker Mayfield - Quarterback, Rams

Odell Beckham Jr. - Wide Receiver

NFL: Free Agency 2023 - die wichtigsten Termine

Das neue Liga-Jahr beginnt am Mittwoch, den 15. März um 21 Uhr deutscher Zeit. Dann erst werden alle Trades und auch alle potenziell vorher durchgesickerten Deals offiziell unterschrieben.

Doch bereits seit Montag können die Berater von angehenden Free Agents offiziell mit Teams verhandeln.