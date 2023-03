NFL: Dallas Cowboys holen wohl Wide Receiver Brandin Cooks von den Houston Texans

Die Dallas Cowboys werden laut ESPN Wide Receiver Brandin Cooks von den Houston Texas traden, im Tausch für einen Fünftrunden-Pick 2023 und einen Sechstrunden-Pick 2024.

Beide Parteien verhandelten bereits während des letztjährigen Trade-Fensters über den 29-Jährigen, erzielten damals aber noch keine Einigung.

Im vergangenen Jahr gaben die Cowboys Amari Cooper gegen einen Fünftrunden-Pick an die Cleveland Browns ab. Als Ersatz holten sie allerdings nur James Washington über die Free Agency und Jalen Tolbert in der dritten Runde.

Washington brach sich im Trainingslager den Fuß, vor seiner Freigabe fing er in zwei Spielen keinen Pass. Rookie Tolbert fing nur zwei Pässe.

Mit Cooks ergänzen die Cowboys nun ihr Receiver-Corps um Pro Bowler Cee Dee Lamb und Michael Gallup.

Für Cooks, der im September 30 wird, sind die Cowboys nach den Los Angeles Rams, New Orleans Saints, New England Patriots und den Texans bereits die fünfte NFL-Station. Bislang fing er in seiner Karriere Pässe für 8.616 Yards und 49 Touchdowns.