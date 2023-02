NFL News: Ex-Quarterback Tom Brady wird nicht vor 2024 bei FOX starten

Der zurückgetretene Quarterback Tom Brady hat sich beim US-amerikanischen TV-Sender FOX zu seiner Zukunft als NFL-Kommentator geäußert. Er werde das Engagement nicht vor 2024 beginnen, erzählte er in der Sendung "The Herd".

Noch keine Woche ist es her, dass Tom Brady seinen Rücktritt als aktiver Sportler aus der NFL bekanntgegeben hat. Und schon plant er seine weitere Zukunft. In einem Gespräch mit der Führungsetage von FOX Sports habe er über sein Engagement als NFL-Kommentator gesprochen und mit ihnen ausgemacht, "im Herbst 2024 oder so" mit seiner "FOX-Möglichkeit" zu beginnen.

Er selbst sehe diese Pause sehr positiv, denn er wolle "die Menschen nicht enttäuschen". Es gehe ihm bei allem darum, "großartig zu sein". Bei seinem Engagement für die New England Patriots, die ihn drafteten, genauso wie für die Tampa Bay Buccaneers. "Ich möchte mir etwas Zeit nehmen und wirklich lernen. Ich will in dem, was ich tun will, gut werden", erklärte er die Entscheidung.

Beim Super Bowl am kommenden Sonntag will Brady dem aktuellen Experten-Duo Kevin Burkhardt und Greg Olsen als designierter Nachfolger genau zuhören: "Ich werde zu 50 Prozent das Spiel schauen und zu 50 Prozent den beiden zuhören."

Doch auch privat komme ihm der Aufschub des neuen Berufslebens sehr gelegen. "Ich werde auch andere Bereiche meines Lebens aufarbeiten, die Zeit und Energie brauchen", gab er Einblicke in sein Privatleben.

Ende 2022 hatten er und seine langjährige Frau Gisele Bündchen sich scheiden lassen. Gemeinsam haben sie zwei Kinder (Sohn, 13, und Tochter, 10). Einen weiteren Sohn (15) aus Zeiten vor der Ehe hat Brady mit Schauspielerin Bridget Moynahan.

Schon im Mai 2022 wurde bekannt, dass der siebenmalige Super-Bowl-Champion mit FOX eine Vereinbarung über eine Zusammenarbeit getroffen hat. Laut des damaligen Berichts von der New York Post soll Brady mit einer Laufzeit über zehn Jahre als Analyst der NFL-Übertragungen insgesamt 375 Millionen US-Dollar kassieren.