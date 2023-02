NFL - Green Bay Packers: Aaron Rodgers sucht Entscheidung über Zukunft in der Dunkelheit

Aaron Rodgers ist immer noch unschlüssig über seine unmittelbare Zukunft und setzt nun auf Dunkelheit, um gewissermaßen das Licht zu sehen.

Der Quarterback der Green Bay Packers sagte am Dienstag in der Pat McAfee Show, dass er in Kürze an einem viertägigen "Darkness Retreat" nach dem Super Bowl teilnehmen werde. "Ich habe eine ziemlich coole Möglichkeit, ein wenig Selbstbesinnung in Isolation zu betreiben", sagte Rodgers: "Und danach glaube ich, werde ich deutlich näher an einer finalen finalen Entscheidung sein."

Der 39-Jährige gab an, sich noch nicht entschieden zu haben, ob er 2023 spielen werde oder nicht - unabhängig davon, ob das mit den Packers oder anderswo wäre.

Über einen möglichen Rücktritt sagte Rodgers: "Das ist mit Sicherheit eine echte Option. Darum ist es so wichtig, jetzt durch die Woche zu kommen und mich dann in Isolation zu begeben, um über alles rund um meine Zukunft nachzudenken und in der Lage zu sein, die für mich beste Entscheidung für die Zukunft zu treffen."

Diese Isolation werde in einem kleinen, abgedunkelten Haus an einem nicht spezifizierten Ort stattfinden. Mahlzeiten werden geliefert, ansonsten jedoch werde es keinen Kontakt zur Außenwelt geben. Rodgers erklärte jedoch, dass er jederzeit gehen könnte, wenn das sein Wunsch sei.

© getty Aaron Rodgers weiß noch nicht, ob er 2023 noch in der NFL spielt.

Packers könnten Rodgers traden

Rodgers steht theoretisch noch bis 2026 bei den Packers unter Vertrag, nachdem er im Vorjahr eine komplexe Vertragsverlängerung in Höhe von 150 Millionen Dollar unterschrieben hat, die allerdings teilweise erst durch eine Option in diesem Jahr aktiviert werden muss.

Gerüchten zufolge könnten die Packers entscheiden, Rodgers zu traden, was jedoch einen enormen Dead-Cap-Hit nach sich ziehen würde. Dem Vernehmen nach sollen besonders die Las Vegas Raiders und New York Jets am Quarterback interessiert sein, ein Wechsel innerhalb der NFC jedoch erscheint unwahrscheinlich. Die Packers haben bis vor Saisonstart Zeit, über die besagte Option, die Rodgers fast 60 Millionen Dollar einbrächte, zu entscheiden.