NFL: 100.000 Dollar schwerer Diebstahl überschattet Super Bowl Experience

Die Super-Bowl-Woche begann in Phoenix/Arizona mit negativen Schlagzeilen: Wie die örtliche Polizei berichtet, kam es zu einem Diebstahl im sechsstelligen Bereich.

Die Polizei von Phoenix vermeldete, dass es am Phoenix Convention Center an der 2nd Street und Washington gegen 17 Uhr Ortszeit am 4. Februar zu einem Diebstahl kam. Dabei soll "Produktionseigentum" eines externen Verkäufers am Rande der Super Bowl Experience im Wert von circa 100.000 Dollar entwendet worden sein.

"Kriminalbeamte haben die Untersuchung des Falls übernommen und gehen weiter jeder Spur nach, die helfen kann, die Verdächtigen zu identifizieren", sagte ein Polizeisprecher gegenüber FOX 10 in Phoenix.

Weitere Informationen zur Sache sind derzeit nicht bekannt.

Die Super Bowl Experience ist so etwas wie die alljährliche Fanmeile im Vorfeld des Super Bowls und findet immer in der Woche vor dem Spiel in der Nähe des Stadions statt.

Super Bowl LVII steigt am Sonntag, den 12. Februar (Nacht auf Montag, 0.30 Uhr MEZ) im State Farm Stadium von Glendale/Arizona zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles.