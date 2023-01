Die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles treten im Super Bowl 2023 um die begehrte Vince-Lombardi-Trophäe gegeneinander an. Hier erfahrt Ihr, wer das große Saisonfinale live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Die Championship Round ist zu Ende, heißt also, dass die beiden Super-Bowl-Teilnehmer endlich feststehen. In der AFC setzten sich die Kansas City Chiefs mit 23:20 gegen die Cincinnati Bengals durch. Für die Chiefs um QB-Superstar Patrick Mahomes ist es bereits die dritte Super-Bowl-Teilnahme innerhalb von vier Jahren.

Ihnen in der Nacht auf den 13. Februar im State Farm Stadium (Glendale, Arizona) gegenüberstehen werden die Philadelphia Eagles, die im NFC Championship Game gegen die San Francisco 49ers weitaus weniger Probleme hatten. Das Spiel endete 31:7 zugunsten des Super-Bowl-Champions von 2018.

Der Kickoff zum größten Football-Spektakel des Jahres erfolgt in der Nacht von Sonntag auf Montag, den 13. Februar, um 0.30 Uhr deutscher Zeit. Die beiden Teams bekommen also zwei Wochen, um sich auf das Duell vorzubereiten. In der Zwischenzeit findet am Sonntag (5. Februar) der Pro Bowl statt.

© getty Die Kansas City Chiefs oder die Philadelphia Eagles - wer holt sich die Vince Lombardi Trophy im Super Bowl?

Super Bowl 2023 live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles live im TV und Livestream?

Die 57. Auflage des Super Bowls wird von mehreren Anbietern live übertragen.

Einer davon ist der Privatsender ProSieben, der das Duell zwischen den Chiefs und den Eagles im Free-TV zeigt. Dort beginnt der Countdown zum Spektakel bereits um 22.25 Uhr. Live aus dem ausverkauften State Farm Stadium, der Heimstätte der Arizona Cardinals, berichten dabei Patrick Esume und Björn Werner. Als Kommentator des Spiels wird danach Jan Stecker eingesetzt. Darüber hinaus stellt ProSieben bei ran.de auch einen kostenlosen Livestream zur Verfügung.

Ferner besitzt auch der Streamingdienst DAZN die Übertragungsrechte an Super Bowl LVII. Die Vorberichte werden ab 23.45 Uhr ausgestrahlt, danach, um 0.30 Uhr, beginnt die Übertragung des Spiels, das unter anderem auch von den Originalkommentatoren aus den Vereinigten Staaten begleitet wird - Ihr habt also die Wahl zwischen deutschem und amerikanischem Kommentar.

Neben Spielen der NFL zeigt das "Netflix des Sports" auch die NBA. Das ist allerdings nur ein kleiner Bruchteil davon, was DAZN insgesamt anbietet. Fußball in Form von Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Primera Division und Champions League; Wintersport, Tennis, Handball, Radsport, MMA, Wrestling, Boxen - auf all dies und noch mehr bekommt Ihr mit einem DAZN-Unlimited-Abonnement Zugriff. DAZN Standard und DAZN World bieten zwar etwas weniger an, sind aber auch kostengünstiger.

