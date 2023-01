NFL: Head Coach Sean McVay verkündet Verbleib bei den Los Angeles Rams

Sean McVay, Head Coach der Los Angeles Rams, hat dem Team mitgeteilt, auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie zu stehen. Das gab die Franchise offiziell bekannt. Zuletzt hatte es Gerüchte darüber gegeben, ob der 36-Jährige in der Zukunft nicht einer anderen Beschäftigung nachgehen werde.

"Sean McVay hat das Team informiert, dass er sich darauf freut, in der kommenden Saison zurückzukehren", schrieben die Rams auf Twitter. Obwohl sein Vertrag bei den Rams noch bis 2026 läuft, wurde über einen gänzlichen Rückzug aus dem Football sowie einen Wechsel ins TV-Geschäft als Experte spekuliert.

Auch McVays Äußerungen nach dem Saisonende hinterließen einige Fragezeichen. Dabei erklärte er, er werde sich eine "angemessene Zeit" nehmen, um den "besten Weg" zu finden, "auf die richtige Weise voranzukommen, um der beste Trainer zu sein, der man sein kann".

Nach dem Gewinn des Super Bowls im Februar erlebten die Rams eine Saison zum Vergessen und gewannen nur fünf Spiele bei zwölf Niederlagen. Es ist die schlechteste Bilanz in McVays Zeit in Los Angeles, die 2017 begann, und außerdem die schlechteste Bilanz eines Champions in diesem Jahrtausend. Erschwert wurde die Spielzeit durch Verletzungen von Schlüsselspielern wie Aaron Donald, Cooper Kupp oder Quarterback Matthew Stafford. Erst vor der Saison hatte McVay seinen Vertrag langfristig verlängert.

McVay, der in der Vergangenheit mehrfach erklärt hatte, dass ihn ein TV-Job reizen würde, sagte schon nach dem Gewinn des Titels, dass er sich mit 60 nicht mehr als Football-Coach sehe. Ab einem gewissen Punkt müsse man sich die Frage stellen: "Was willst du erreichen? Ich will eine Familie haben und Zeit mit ihr verbringen." Seit 2022 ist McVay verheiratet.