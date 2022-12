NFL - Super Bowl 2023: Ort, Datum, Termin, Halftime Show, Acts

Die Playoffs der NFL finden ihren Höhepunkt mit dem Super Bowl. Doch wann genau ist das Finale im American Football der Saison 2022/23. Alle Infos zum Ort, Termin, der Halftime Show sowie den Acts findet Ihr in diesem Artikel.

Der Super Bowl ist jedes Jahr der Höhepunkt einer NFL-Saison. Nach den drei ersten Playoff-Runden stehen sich hier die Sieger die beiden Conferences AFC und NFC gegenüber und ermitteln das beste Team der laufenden Spielzeit. Alle Infos, die Ihr zu Super Bowl LVII braucht, findet Ihr in diesem Artikel.

NFL - Super Bowl 2023: Ort, Datum, Termin

Wie schon seit vielen Jahren wird auch der Super Bowl 2023 Anfang Februar, in diesem Fall dem 12. Februar 2023, ausgetragen. Aufgrund der Zeitverschiebung kann man allerdings davon ausgehen, dass das Match hierzulande erst in der Nacht von Sonntag auf Montag zu sehen sein wird. Kickoff wird um 0.30 Uhr deutscher Zeit sein.

Als Austragungsort für die Veranstaltung soll das State-Farm-Stadium in Glendale, Arizona, dienen. Die Arena ist auch die Heimspielstätte der Arizona Cardinals. Insgesamt verfügt das Stadion über eine Zuschauerkapazität von 63.400 Plätzen. Für den Super Bowl soll diese Zahl allerdings nochmal auf über 72.000 Plätze erweitert werden. Aufgrund des ausfahrbaren Daches kann eine Fortführung der Partie bei jeder Wetterlage garantiert werden.

NFL - Super Bowl 2023 - Wichtigste Infos

Datum: 12. Februar

12. Februar Uhrzeit: 16.30 Uhr amerikanischer Zeit, 0.30 Uhr deutscher Zeit

16.30 Uhr amerikanischer Zeit, 0.30 Uhr deutscher Zeit Ort: State-Farm-Stadium in Glendale, Arizona

State-Farm-Stadium in Glendale, Arizona Teams: AFC-Champion vs. NFC-Champion

© imago images Der Super Bowl LVII wird in der State Farm-Arena in Glendale, Arizona ausgetragen.

NFL - Super Bowl 2023: Halftime Show, Acts

Die Halbzeitshow des Super Bowls sorgt jedes Jahr für reichlich Aufsehen. Immer wieder gelingt es den Organisatoren, die größten Namen der Musikbranche für einen Live-Auftritt an Land zu ziehen. Auch im vergangenen Jahr fand die Halftime Show wieder besonders viel Beachtung. So standen 2022 mit Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent, Eminem, Kendrick Lamar und Mary J. Blige sechs regelrechte Wahrzeichen der Hip-Hop-Industrie zusammen auf der Bühne.

Doch wem wird nun die Ehre zuteil, in diese großen Fußstapfen zu treten? Niemand geringeres als Rihanna soll am 12. Februar für die nötige Unterhaltung in der Spielpause sorgen. Die "Work"-Sängerin feiert damit, nach jahrelanger Auszeit, ihr lang herbeigesehntes Comeback. Seit dem Album "Anti" im Jahr 2016 schien "Riri" neue Wege einzuschlagen, profilierte sich als Unternehmerin und kürte sich selbst zur jüngsten Selfmade-Milliardärin aller Zeiten. Im Mai 2022 wurde die 34-Jährige zudem zum ersten Mal Mutter.

Ob Rihanna noch weitere Künstler zur Seite stehen werden, ist derzeit unklar. Vonseiten der NFL gibt es hierzu jedoch noch keine Informationen. Aber schon im vergangenen Jahr sorgte die Football-Liga für eine Überraschung, als plötzlich auch 50 Cent auf der Bühne erschien, obwohl dieser im Vorfeld gar nicht angekündigt worden war.

NFL - Super Bowl 2023: Übertragung im TV und Livestream

Schon jetzt ist klar, wo das Match im TV und Livestream zu sehen sein wird. Wie schon im vergangenen Jahr zeigen sowohl der Free-TV-Sender ProSieben als auch der Streamingdienst DAZN das Match live.

ProSieben bietet neben der Ausstrahlung im kostenlosen linearen Fernsehen auch einen Gratis-Livestream an. Dieser findet sich auf der Plattform JOYN wieder.

Um das Spektakel hingegen bei DAZN zu verfolgen, müsst Ihr in Besitz des entsprechenden Abonnements sein. Dieses beläuft sich zum aktuellen Zeitpunkt auf 29,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro pro Jahr. Neben zahlreichen Live-Partien der NFL, seht Ihr hier auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Fußball-Bundesliga, den Großteil der UEFA Champions League sowie diverse andere Sportevents. Alle weiteren Infos zum Programm findet Ihr unter diesem Link.

