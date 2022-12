NFL: Philadelphia Eagles droht Ausfall von Quarterback Jalen Hurts

Die Philadelphia Eagles müssen womöglich vorerst auf Quarterback Jalen Hurts verzichten. Der MVP-Kandidat hat sich beim Sieg in Chicago eine Stauchung an der rechten Schulter zugezogen.

Wie ESPN berichtet, ist Hurts zumindest für das Spiel am kommenden Samstag bei den Dallas Cowboys fraglich. Wenn Hurts tatsächlich ausfallen sollte, stünde Backup Gardner Minshew für die Eagles an Heiligabend bereit.

Im Bericht heißt es weiter, dass ein Ausfall von Hurts dazu dienen würde, den Spieler für die Playoffs zu schonen, die die Eagles bereits sicher erreicht haben.

Mit einer Bilanz von 13-1 benötigen die Eagles nur noch einen Sieg, um nicht nur die NFC East zu gewinnen, sondern sich auch Heimrecht durch die NFL-Playoffs zu sichern. Die Eagles spielen in dieser Saison nach dem Gastspiel in Dallas noch zweimal zuhause gegen die Saints und Giants in den Wochen 17 und 18.

Der Zweitrundenpick der Saison 2020 steht derzeit bei 3472 Passing Yards und 22 Touchdowns (5 INT) und lief zudem für 747 Yards und 13 Touchdowns. Mit seiner bisher gezeigten Leistung zählt Hurts neben Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs zu den Top-Favoriten auf den MVP Award.