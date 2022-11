Week 11 Roundup: Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 11

13 Spiele in Folge haben die Jets gegen die Patriots mittlerweile verloren - können sie jetzt endlich das Ruder herumreißen? Außerdem: Die Bills und Eagles wollen nach ihren Niederlagen antworten. Und kann Minnesota ein erneutes Ausrufezeichen setzen?

Den kompletten Sonntag gibt es sowohl in der deutschen Konferenz ENDZN sowie in der Original-Konferenz NFL RedZone live auf DAZN. Los geht es am Sonntag ab 19 Uhr.

NFL: Previews Week 11

Bye Week: Miami Dolphins, Seattle Seahawks, Tampa Bay Buccaneers, Jacksonville Jaguars

Das Spiel der Woche

Minnesota Vikings (8-1) - Dallas Cowboys (6-3) (So., 22.25 Uhr)

Mit dem Sieg gegen die Bills drängen die Vikings weiter rein in den Kreis der Titelanwärter. Diesen Anspruch können sie am Sonntag gleich abermals untermauern, gegen ein Cowboys-Team, das man in den Playoffs durchaus wiedersehen könnte. Die Vikings bangen dabei noch um Left Tackle Christian Darrisaw, der bis Freitag im Concussion Protocol war - gegen den Pass-Rush der Cowboys wäre das ein gravierender Ausfall, er scheint aber eine realistische Chance auf einen Einsatz zu haben.

Gleichzeitig müssen die Cowboys zeigen, dass sie den Run besser verteidigen können als zuletzt gegen die Packers: Green Bay lief in der Vorwoche für 200 Yards gegen Dallas, und die Vikings, deren Offense einige ähnliche Grundstrukturen hat, werden diese Run-Defense testen. Potenziell spielentscheidend könnte auf dieser Seite des Balls auch das Matchup zwischen Receiver Justin Jefferson und Cornerback Trevon Diggs sein.

Auf der anderen Seite des Balls gilt es für die Cowboys, wieder mehr Konstanz in die eigene Offense zu bekommen. Prescott hatte gegen die Packers einige Big Plays und einige gravierende Fehler. Minnesota ist ganz klar eine Zone-Defense, die aus einer leichten Box agiert. Für eine gute Run-Blocking-Line der Cowboys könnte hier eine Chance liegen, um mit dem Run Game der Offense eine gute Ausgangslage zu verschaffen. Pünktlich zum NFC-Kracher könnte dann auch Ezekiel Elliott zurückkehren.

Atlanta Falcons (4-6) - Chicago Bears (3-7) (So., 19 Uhr, live auf DAZN)

Es könnte das Run-lastigste Spiel dieser Saison werden: Die Falcons haben die höchste Run-Quote bei Early Down in neutralen Spielsituationen, Chicago rangiert auf Platz 3. Und beide Teams sind abhängig davon, dass das Run Game funktioniert: Die Falcons zeigten in der Vorwoche gegen Carolina eindrucksvoll, wie sehr die Offense an Grenzen stößt, wenn mehr durch die Luft machen muss.

Die Bears auf der anderen Seite haben ihre offensive Renaissance in erster Linie der Tatsache zu verdanken, dass sie inmitten der Saison die gesamte Offense um Justin Fields' Rushing-Qualitäten herum aufgebaut haben. Auch Chicago hat im Passspiel noch klare Defizite, daran hat bislang auch der Trade für Chase Claypool nichts geändert. Gleichzeitig werden hier allerdings auch zwei der schlechtesten Rushing-Defenses auf dem Platz stehen, sodass beide Teams vermutlich bei ihrem bevorzugten Plan bleiben können. Auch hinter dem Einsatz von Falcons-Corner A.J. Terrell steht noch ein Fragezeichen.

Buffalo Bills (6-3) - Cleveland Browns (3-6) (So., 19 Uhr)

An der Niederlage gegen Minnesota dürfte man in Buffalo noch mehrere Tage lang geknabbert haben - werden die Browns ein Get-Right-Spiel für Josh Allen und Co., oder droht die nächste Stolpergefahr? Die Bills sind nach wie vor insbesondere in der Defense angeschlagen, Tre'Davious White, Kaiir Elam, Jordan Poyer und Gregory Rousseau konnten alle gegen Minnesota bereits nicht mitwirken - White, Rousseau und Linebacker Tremaine Edmunds fallen erneut aus. Die Bills haben zuletzt ihre Dominanz an der Line of Scrimmage ein wenig verloren; Cleveland ist die Art Team, das das ausnutzen und den Ball am Boden bewegen kann. Dann muss Jacoby Brissett in seinem mutmaßlich vorletzten Start, ehe Deshaun Watson nach abgesessener Sperre zurückkehrt, auch nur als Spielverwalter glänzen.

Dabei können die Browns allerdings nicht auf Hilfe vom Wetter bauen: Aufgrund des angekündigten Schneesturms wurde das Spiel bereits am Donnerstag nach Detroit - wo die Bills bereits am kommenden Donnerstag an Thanksgiving erneut spielen werden - verlegt. Dennoch gilt es für die Bills, die offensiven Fehler abzustellen: Insbesondere Allen hatte zuletzt zu viele Turnover in der Red Zone. Womöglich würde es auch bei Allen etwas Ruhe reinbringen, wenn Buffalo ihn mit einem guten Run Game etwas entlasten würde - gegen die schlechteste Run-Defense der Liga sollte das möglich sein.

Indianapolis Colts (4-5-1) - Philadelphia Eagles (8-1) (So., 19 Uhr)

Ob nachhaltig oder nicht: Der Effekt des Trainerwechsels war im ersten Spiel der Colts unter Jeff Saturday nicht von der Hand zu weisen. Es war der mutmaßlich beste Auftritt von der Offensive Line in dieser Saison; es war auch das erste Mal seit Woche 1, dass Jonathan Taylor für mehr als 80 Yards lief. Kann sich das fortsetzen? Die Eagles hatten über die letzten Wochen eine der anfälligsten Run-Defenses in der NFL und ließen zuletzt gegen Washington, Houston und Pittsburgh nie weniger als 140 Rushing-Yards zu. Können die Colts das ebenfalls ausnutzen? Oder war das Spiel gegen die Raiders eine einmalige Sache?

Die Eagles-Offense auf der anderen Seiten könnte, ähnlich wie bei der Niederlage gegen Washington am Montagabend, im Run Game an einige Grenzen stoßen - die Run-Defense der Colts ist durchaus auf Augenhöhe mit der der Commanders. Gleichzeitig sollte es für Philadelphias Big-Play-Offense einige Ansatzpunkte geben: Die Colts agieren noch immer gerne aus Single-High-Coverages, was zu Eins-gegen-Eins-Matchups Outside führt. A.J. Brown gegen Stephon Gilmore könnte hier ein Schwergewichtskampf werden - aber welche Antworten hat Indy in dem Fall auf DeVonta Smith? Durch die Verletzung von Dallas Goedert könnte der umso wichtiger werden.

New Orleans Saints (3-7) - Los Angeles Rams (3-6) (So., 19 Uhr)