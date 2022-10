NFL - Voting: Die SPOX-Spieler der Woche - Woche 4

In dieser Saison sucht SPOX in jeder Woche die besten Spieler der Woche und fragt dafür Euch, die User. In Woche 4 stehen unter anderem Patrick Mahomes, DeMarcus Lawrence und Jack Jones zur Wahl.

Patrick Mahomes meldete sich im vielleicht letzten Duell mit Tom Brady mit einer Galavorstellung zurück und zeigte mal wieder ein paar völlig unglaublche Plays für die Chiefs. Derweil übernahmen mit Rashaad Penny und Saquon Barkley gleich zwei Running Backs die Spiele ihrer Teams.

Defensiv war an den Cornerbacks Patrick Surtain und Trevon Diggs kein Vorbeikommen, während Nck Bosa und Rashan Gary jeweils 2 Sacks sammelten.

Und bei den Rookies stehen die bisher beste Leistung von Texans-Running-Back Dameon Pierce und Patriots-Cornerback Jack Jones zur Auswahl, der einen Pick-Six gegen Aaron Rodgers geschafft hat.

Doch wer ragte aus Eurer Sicht besonders heraus? Stimmt jetzt ab! Für alle App-User geht es hier entlang!