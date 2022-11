Mailbag nach Week 8: Sind die Vikings ein Titelkandidat?

Ist Justin Fields plötzlich der beste Quarterback der Vorjahres-Draft-Klasse? Wackelt Josh McDaniels bei den Raiders bereits? Und müssen wir die Vikings als Titelkandidat sein?

Außerdem: Wer kann in den Playoffs überraschen - und wer gewinnt die NFC South?

SPOX-Redakteur Adrian Franke beantwortet eure Fragen nach Week 8, zusätzliche Fragen gibt es wie gewohnt im Video-Mailbag.

Mailbag: Welches Team kann in den Playoffs überraschen?

DD Cool J, MarcWahl, Alexander Gebhardt: Ist Justin Fields der beste Quarterback der 2021er Draftklasse? Wie siehst du die Quarterback-Klasse, und wie wird sich die zukünftige Evaluation von Quarterback-Prospects verändern?

Trevor Lawrence ist und bleibt der für mich talentierteste Passer der Gruppe, selbst in einer Saison, in der er mehr und mehr frustrierende Inkonstanz an den Tag legt, unterstreicht er das in meinen Augen dieses Jahr.

Aber ich sage auch ganz klar, dass ich erwartet hatte, dass er an diesem Punkt besser wäre. Dass er weniger gravierende Fehler macht, die Jacksonville Spiele kosten. Dass er Spiele schon mehr an sich reißen und durch die Luft dominieren kann, selbst mit dem offensichtlichen Problem, dass Jacksonville ein Nummer-1-Outside-Receiver fehlt.

Die Goal-Line-Interception gegen die Broncos, die kritischen Fehler bei der zweifellos vermeidbaren Niederlage gegen die Texans, diese Dinge häufen sich zu sehr. Ich prognostiziere bei Lawrence weiterhin, dass er sich unter Doug Pederson weiter entwickeln wird, und dass die Offense andere Möglichkeiten haben wird, wenn sie einen Nummer-1-Receiver findet.

Lawrence kann jeden Wurf, das hat er dieses Jahr gezeigt; jetzt würde ich gerne sehen, dass er sich auch in anderen Bereichen weiterentwickelt. Dass er situativ besser agiert, ein Beispiel: Lawrence ist letzter in der NFL in Expected Points Added pro Play in der Red Zone - und auf Platz 6 außerhalb der Red Zone.

Was wir bei Justin Fields gerade sehen, ist, wie sehr ein System, das auf die Stärken und Schwächen des Quarterbacks zugeschnitten ist, einen jungen Quarterback nach vorne katapultieren kann. Fields' Athletik und sein Stil als Runner sind in der absoluten Liga-Spitze auf der Position, und die Offense stärker darüber aufzubauen - Fields selbst hatte nach dem Monday-Night-Sieg in New England gesagt, dass die Bears einige Plays der Ravens-Offense "geklaut hatten - kann mindestens mal kurz-, und vielleicht auch mittelfristig Sinn ergeben.

Fields zeigt gerade größere Sprünge als Lawrence, wobei ich noch ein Fragezeichen dahinter setze, inwieweit die Art und Weise, wie die Bears-Offense über die letzten beiden Spiele aufgetreten ist, nachhaltig so funktioniert. Und als Passer hat Fields noch klare Defizite. Bei Lawrence sehe ich den Schritt in ein höheres Quarterback-Tier als greifbarer, während man mit Fields zwar schematisch mit dem Option Run Game mehr machen kann, ihn als Passer aber auch noch mehr entwickeln muss.

Unter dem Strich stimme ich dem generellen Gefühl zu, dass die Klasse einen unverhältnismäßigen Hype bekommen hat, der jetzt auf die Realität trifft, die wir an sich ja regelmäßig sehen: Dass bei einer Quarterback-Klasse mit vier, fünf Erstrunden-Prospects am Ende vermutlich nur einer oder zwei einschlagen.

Trey Lance ist aufgrund der Sample Size noch immer weit von einer finalen Bewertung entfernt, aber ich könnte mir vorstellen, dass Teams auf diese Klasse schauen und gerade Zach Wilson als warnendes Beispiel verbuchen. Dass ein Quarterback aus einer schwächeren Conference nochmal deutlich mehr physisches und athletisches Potenzial mitbringen muss, um der Prognose Richtung NFL standzuhalten. Insbesondere, wenn er kaum unter Druck Probleme lösen musste.

Gleichzeitig würde ich aber auch keine übergreifenden, gravierenden Änderungen erwarten. Letztlich ist es im Draft immer so, dass es reicht, wenn ein einziges Team mit entsprechend hohem Pick sich in einen Spieler verliebt.

Die gute Nachricht ist, dass bereits der kommende Draft abermals eine hochgelobte Quarterback-Klasse an den Start bringen könnte. Und vielleicht können wir dann weitere Schlussfolgerungen beobachten.

Kevin Mc: Welches Team könnte die Überraschung in den Playoffs werden? Sowohl der Einzug an sich, als auch die Performance innerhalb der Playoffs?

Zählen die Seahawks noch als Überraschung? So wie die Dinge aktuell laufen, habe ich Seattle zumindest als Wildcard in den Playoffs - und sie wären in mehrfacher Hinsicht eine Wildcard, denn kaum ein Team, das niemand vor der Saison auf dem Zettel hatte, hat so großes "Wundertüten"-Potenzial, zumindest mit Blick auf die NFC.

Denn Seattle ist nicht nur eine äußerst unterhaltsame Story dieser Saison; die Seahawks sind eines der wenigen Teams, das regelmäßig explosive Plays kreiert. Mal mit Geno Smith, DK Metcalf und Tyler Lockett im Passspiel, mal mit Kenneth Walker im Run Game.

Seattle ist nicht auf dem Level, auf dem sich die Eagles oder auch die Cowboys in der NFC bewegen. Aber die Qualität, Big Plays aufzulegen - und in Seattles Fall können wir kurz vor der Saison-Halbzeit klar festhalten, dass das keine zufälligen Plays sind, sondern dass hier ein gutes Scheme und ein Quarterback, der das gut umsetzt, dahinter stehen - kann Spiele kippen lassen. Auch wenn man der vermeintliche Außenseiter ist.

Es wird faszinierend sein zu sehen, wo diese Saison für die Seahawks hinführt, und ob Geno Smith vielleicht doch irgendwann merklich abfällt. Passiert das jedoch nicht, werden die anstehenden Vertragsgespräche mit Smith und der Deal, den er letztlich unterschreibt - sowie die Frage, bei welchem Team er den unterschreibt - ähnlich faszinierend.

In der AFC könnte man mit einem ähnlichen Argument die Miami Dolphins aufführen. Auch Miami ist dieses Jahr nachweislich sehr gut darin, Big Plays zu kreieren und hat einige der Schwergewichte in der eigenen Conference damit bereits vor Probleme gestellt - und auch geschlagen.

Auch hier könnte man argumentieren, dass ein Playoff-Sieg der Dolphins so gesehen keine "Überraschung" wäre.

Doch für ein Team wie die Raiders, dem ich aufgrund der individuellen Qualität und der - theoretischen - offensiven Feuerkraft eine Überraschung zutrauen würde, wird die Chance auf ein Playoff-Ticket immer kleiner. Gleiches gilt für die Cleveland Browns, die dann irgendwann mit Deshaun Watson nach dessen abgesessener Sperre ohnehin eine riesige Wundertüte sein werden; die jedoch womöglich bis dahin nicht mehr im Playoff-Rennen sind.

Video-Mailbag: Sollten die Eagles Hurts bezahlen?

Erleben wir in der NFC North gerade die Staffelstabübergabe von den Green Bay Packers an die Minnesota Vikings? Was ist mit Pete Carroll passiert?

Außerdem: Ist Jalen Hurts bereits ein Top-5-Quarterback, und sollte man ihn bezahlen? Und ist Derek Carr noch der richtige Quarterback für die Raiders?

Die Antworten gibt's im Video-Mailbag zu Week 8.