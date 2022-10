NFL kündigt Black Friday Game ab 2023 an

Ab der Saison 2023 wird es noch ein weiteres Livespiel der NFL geben. Wie die Liga am Dienstag verkündete, findet künftig auch ein Spiel am Black Friday, dem Tag nach Thanksgiving, statt.

In Partnerschaft mit Amazon wird erstmals am 24. November 2023, voraussichtlich um 21 Uhr MEZ, ein Black Friday Game stattfinden. In den USA wird es vom Streamingservice Prime Video exklusiv gezeigt. Jener hatte bereits zum Start der laufenden Saison die Übertragungen des Thursday Night Games übernommen.

In Deutschland dürfte das Spiel entsprechend bei RTL und/oder DAZN zu sehen sein.

"Thanksgiving geht mit Football einher und wir sind aufgeregt, unseren Fans noch einen weiteren Tag mit NFL-Action während des Feiertagswochenendes zu bieten", sagte Hans Schroeder, der Chief Operating Officer für NFL Media, in einem Statement.

Bislang war es üblich, dass an Thanksgiving drei NFL-Spiele nacheinander laufen, wobei die Spiele um 18.30 Uhr MEZ in Detroit und gegen 22.30 Uhr MEZ in Dallas gesetzt sind. Hinzu kommt seit einiger Zeit ein weiteres, frei wählbares Spiel in der Nacht ab 2.20 Uhr.

Der Black Friday, besonders in den USA auch ein großes Shopping-Event, war dagegen vor allem dem College Football sowie einzelnen Spielen der NHL vorbehalten.

© getty Der NFL-Fan bekommt ab 2023 Nachschlag: Nach Thanksgiving gibt es dann auch ein Spiel am Black Friday.

NFL: Die Thanksgiving Games 2022

in dieser Saison stehen an Thanksgiving folgende Begegnungen an: