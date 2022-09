NFL - Voting: Die SPOX-Spieler der Woche - Woche 3

Woche 3 liegt hinter uns. In dieser Saison sucht SPOX in jeder Woche die besten Spieler der Woche und fragt dafür Euch, die User. In dieser Woche stehen unter anderem Lamar Jackson, DeVonta Smith und Jevon Holland zur Wahl.

Neben einigen überraschenden Ergebnissen stachen in Woche 3 der NFL auch wieder einige Glanzleistungen hervor. Da wäre etwa eine weitere 5-Touchdown-Performance von Lamar Jackson gegen die Patriots oder das Monsterspiel von Eagles-Receiver DeVonta Smith gegen die Commanders.

Trevor Lawrence machte eines seiner besten Spiele in der NFL überhaupt, während mit Khalil Herbert ein Held aus der zweiten Reihe der Bears für Aufsehen sorgte.

In Sachen Defense beeindruckte etwa die Gesamtleistung der Dolphins gegen die Offensiv-Maschine der Buffalo Bills - überragend dabei sicherlich der umtriebige Safety Jevon Holland. Oder nehmen wir Edge-Verteidiger Brandon Graham, der die Sack-Parade der Eagles gegen Carson Wentz angeführt hat.

Und auch die Rookies sollen nicht zu kurz kommen. Running Back Demeon Pierce steigerte sich erneut und erzielte seinen ersten Touchdown für die Texans, während sich Teamkollege Safetx Jalen Pitre als defensive Allzweckwaffe entpuppte.

Doch wer ragte aus Eurer Sicht besonders heraus? Stimmt jetzt ab! Für alle App-User geht es hier entlang!